Grande successo di pubblico per la mostra fotografica “A Journey is an Inventory”, sulle tracce del noto scrittore inglese D.H. Lawrence. Le foto, 86 in totale, sono state realizzate da Luca Spano, e fanno parte del progetto editoriale ed espositivo ideato da Giovanni Follesa.

L’esposizione ripercorre le tappe del viaggio descritto in “Sea and Sardinia”, pubblicato nel 1921. Cagliari, Mandas, Sorgono, Nuoro e poi Terranova, cento anni dopo il leggendario viaggio di D.H. Lawrence che divenne poi un libro, diventato ormai un classico della letteratura, “Mare e Sardegna”.

Lawrence arrivò in Sardegna per caso. E proprio la relazione tra casualità e ricerca è il punto di partenza di quest’opera. Il modo in cui questa relazione influisce nel vedere. Perché un’immagine spesso si manifesta come un inciampo per strada, un inciampo cercato metodicamente. Si comporta come un frutto nell’albero. Dobbiamo aprire gli occhi, trovarla, aspettare che sia matura. Dobbiamo imparare a vederla, a capire quando è pronta per essere colta.

Per Luca Spano il racconto parte da un dato: “Non ho vissuto nell’Isola per gli ultimi venti anni, e coincidenza ha voluto che al mio rientro mi venga proposto di lavorare su questo libro, sul viaggio e sulla scoperta. Il ricordo si è scontrato con il presente con il presente. L’installazione è una costellazione di pezzi che suggeriscono senza essere mai esaustivi. Come ogni viaggio d’altronde”.

Si è deciso così di prorogare la mostra fino al 30 gennaio 2022, seguendo gli stessi orari di apertura del Museo del Costume. L’ingresso è libero previa esibizione di Green Pass.

L’esposizione è organizzata da APS DUE e dall’Istituto Superiore Regionale Etnografico della Sardegna (ISRE).

