Dopo aver trovato un suo omonimo, sardo come lui, ha deciso di contattarlo direttamente sui social per proporgli, dietro compensa, di poter avere una copia digitale del suo Green pass, perché non è vaccinato.

Il ricevente, però, non l’ha presa bene e ha subito scritto alla giornalista Selvaggia Lucarelli, da sempre attiva sui social e che ha pubblicato tutta la conversazione nel suo profilo Instagram. Dalla missiva via web, emerge anche che il mittente si è giustificato in questo modo: “Lo so ti sembrerà strano, però almeno ci ho provato: sono incasinato con il lavoro, sto andando avanti con i tamponi, quindi mi faresti un gran piacere. Distinti saluti”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it