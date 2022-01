È online su YouTube il videoclip di “Mr.Hyde”, primo singolo del rapper sardo Shiro Welt. Il brano racconta del disincanto della crescita: in maniera metaforica rappresenta la lotta interiore tra il bene e il male, il contrasto col “sistema mondo” che trasforma gli ideali e i valori di ogni singolo essere umano. Da qui la presa di coscienza di dover scendere a compromessi per sopravvivere e di dover diventare un lupo tra i lupi. Nel video – realizzato da Enrico Madau (riprese e regia) e Luca Scarlatta (editing & visual FX) – si mostra quella mostra interiore del protagonista che prende coscienza del sistema nel momento in cui indossa una maschera bianca che lo trasforma. L’altro da sé deride quel che è stato, rappresentando l’inevitabile conclusione del percorso di cambiamento. Gli effetti visivi, quasi glitchati, simboleggiano l’incontro tra l’innocenza e l’errore.

Qui il link per vedere il video »»» Video Shiro Welt – “Mr.Hyde”

– Il disco “Shiro Welt”

Un incrocio di colori, dimensioni e stili musicali in cui rappresentare un mondo, il proprio mondo. È uscito mercoledì 12 gennaio 2022 su tutte le piattaforme digitali il primo ep del rapper sardo Shiro Welt. Si tratta di cinque tracce crossover con una forte componente di rap, trap e rock prodotte da Evil Room: “Mr. Hyde”, “Anti Love Song”, “Panico”, “Happy Ending” e Tagadà”. I testi, ironici e talvolta surreali, seguono flussi di coscienza che provano con delicatezza a scavare nell’intimo di ciascuno: ogni canzone fotografa momenti di vita quotidiana in cui in tanti possono riconoscersi. Il risultato è un disco eterogeneo, con soluzioni musicali originali e un viaggio verso una realtà alternativa, in divenire.

Qui il link per l’ascolto »»» Ep Shiro Welt

– Il progetto Shiro Welt

Il nome ha due ispirazioni: Shiro è ispirato all’eroe d’infanzia Kenshiro; Welt è una parola tedesca che significa “mondo”. Dunque rappresenta “Il mondo di Shiro”, una galassia dove l’ascoltatore è portato alla fruizione di una musica moderna non convenzionale. Rappresenta questo mondo Adriano Haring, artista cagliaritano di 33 anni dalle origini tedesche. Primi contatti con la musica al liceo, con la fondazione di un gruppo metal. Poi passa al rap, diventa Rubick Shiro e inizia a calcare i palchi di tutta Italia attraverso festival e aperture a diversi rapper di spicco del genere (Vacca, Emis Killa, Two Fingers, Frankie Hi-NRG, Colle Der Fomento). L’incontro con la realtà di produzione Evil Room gli ha permesso di esprimersi in veste rinnovata, con un nuovo nome e nuova linfa musicale.

