Sono morti di Covid a poche ore di distanza l’uno dall’altro. Ha destato molto cordoglio ad Iglesias la drammatica storia di una madre e di suo figlio, rispettivamente di 88 e 55 anni, che come riporta oggi il quotidiano L’Unione Sarda – sono deceduti domenica scorsa in ospedale dopo essersi aggravati. Entrambi vaccinati con doppia dose e affetti da gravi patologie, Annamaria Solinas e Bruno Sanna erano stati ricoverati sabato pomeriggio, risultando positivi al Covid. La donna è stata ricoverata al Cto di Iglesias, suo figlio al Santissima Trinità di Cagliari. La situazione si è però ulteriormente aggravata e domenica è sopraggiunta la morte: prima quella della madre e 12 ore dopo quella del figlio.

I parenti – riporta il quotidiano cagliaritano – non li hanno potuti neppure vedere per l’ultimo saluto e per vestirli. Le norme di prevenzione anticovid non consentono infatti di portare gli indumenti per l’ultimo viaggio di un defunto. Entrambi – riporta il quotidiano- sarebbero stati messi dentro un sacco, senza neppure la possibilità di un estremo saluto.

