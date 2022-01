Sarà sospesa temporaneamente la licenza per il titolare del mini market della Marina denunciato per la vendita di alcolici ai minorenni nello scorso fine settimana. Lo ha annunciato sulle sue pagine social il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu.

“È il minimo che si possa fare per un comportamento grave e disdicevole, di chi non ha alcun rispetto per il bene comune e per il benessere e la salute dei più giovani, e ha pensato “bene” di trarre profitto in modo illecito favorendo azioni incivili e di degrado”, scrive Truzzu, che annuncia un pugno di ferro della amministrazione. “Sui comportamenti illegali saremo sempre più intransigenti. La stessa cosa riguarderà la vigilanza rispetto ad azioni incivili e maleducate dei cittadini quali ad esempio l’abbandono di rifiuti. Grazie alla polizia stradale e municipale che, anche con agenti in borghese, sta operando controlli sempre più frequenti per le vie cittadine. Per l’Amministrazione di Cagliari – conclude – si tratta di tolleranza zero rispetto a comportamenti che hanno a che fare con la convivenza civile e il rispetto del prossimo e che mettono a serio rischio la vita dei nostri giovani”.

