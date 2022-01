Il Cagliari scende in campo questo pomeriggio a Reggio Emilia per contendersi i quarti di finale della Coppa Italia con il Sassuolo. Dopo il promettente inizio 2022, gli occhi della squadra di Mazzarri sono puntati esclusivamente sulla salvezza, ma questi ottavi di finale potrebbero riservare delle sorprese. I rossoblù saranno in formazione rimaneggiata con i soli titolari Carboni e Pavoletti che per squalifica non potranno comunque giocare in campionato nella prossima gara contro la Fiorentina. La squadra rossoblù si troverà di fronte un Sassuolo che in Coppa Italia si è sempre fermata agli ottavi. Le ultime due sfide le ha perse contro il Perugia nel 2019 e contro la Spal l’anno scorso.

La partita sarà trasmessa in diretta su Italia 1 alle 17,30.

