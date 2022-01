Tragedia questa mattina ad Oristano. Un uomo è stato travolto da un treno all’altezza del passaggio a livello che si trova nei dintorni della stazione ferroviaria. Nonostante i soccorsi immediati per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sono in corso gli accertamenti per stabilire la dinamica dell’incidente. Nel frattempo la circolazione è stata interrotta.

+++Notizia in aggiornamento+++

