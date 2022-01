“L’Hiv riguarda proprio tutti, e insieme possiamo fermarla”. Lo dice Paolo Fresu per la campagna di sensibilizzazione promossa da Lila Cagliari.

L’obiettivo è la prevenzione dall’Hiv, che ancora oggi, nonostante in numeri siano in calo, colpisce centinaia di persone. Nel 2020 in Italia, si contano circa 352 nuovi casi di Aids.

In Sardegna, sono le fasce più giovani ad essere colpite: nella fascia di età compresa tra i 25 e i 29 anni, infatti, si parla di 5,5 casi ogni 100mila abitanti, più del doppio dell’incidenza media totale pari a 2,2.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it