Anche il portiere Cragno e il centrocampista Deiola sono risultati positivi al Covid. I due, entrambi vaccinati, sono asintomatici e si trovano in isolamento domiciliare, quindi non potranno scendere in campo per la trasferta di Coppa Italia con il Sassuolo.

Ora la squadra rossoblù conta 11 giocatori fermi a causa del virus. L’uruguaiano Oliva, invece, è risultato negativo ai test e guarito dal Covid.

A Mazzarri la scelta tra Radunovic e Lolic come vice del portiere del Cagliari.

