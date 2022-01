Eduard Mihai, 20 anni di origine romena, è morto per overdose di cocaina in un hotel di Firenze. Il giovane, come riporta La Nuova Sardegna, viveva a Olbia insieme alla sua compagna 18enne di Pozzomaggiore.

I due erano finiti in cella l’ottobre scorso per sfruttamento e induzione alla prostituzione, anche di minori. Tra questi, erano finite nel giro due studentesse olbiesi di 17 anni.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it