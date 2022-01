Nella prossima puntata di “Eden”, che andrà in onda sabato 22 gennaio, Licia Colò sarà in Sardegna, a Bosa, antica città regia rinomata per le sue concerie. Qui racconterà il comune di circa 7500 abitanti, che sorge nella costa ovest dell’Isola, tra la Planargia e il Montiferru occidentale.

“Dopo tanto tempo – dice la conduttrice all’Ansa – non si può più continuare a parlare di stato emergenziale. Il nostro lavoro si è complicato, ma l’entusiasmo è lo stesso”.

Tra le altre mete, il Parco Nazionale del Gran Sasso, 36 chilometri di vette nel cuore dell’Abruzzo, tra borghi come Santo Stefano di Sessanio, abitato d’inverno solo da un centinaio di persone, ma sempre più meta di villeggiatura estiva.

