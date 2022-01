In questo periodo le richieste di sangue sono fortemente in aumento a causa dell’accresciuta attività ospedaliera del Nostra Signora della Mercede, a Lanusei. La direzione sanitaria dell’ASL Ogliastra lancia un accorato invito ai cittadini a donare. Per il direttore sanitario facente funzioni dell’ASL, Luigi Ferrai, il significativo aumento della richiesta di sangue è una diretta conseguenza della notevole attività chirurgica del presidio ogliastrino, soprattutto in quest’ultime settimane. Nello specifico, la segnalazione giunge dal servizio trasfusionale ospedaliero.

“A maggior ragione in tempi di emergenza sanitaria da Coronavirus – dichiara il direttore sanitario, Luigi Ferrai – c’è una cosa che è doveroso fare: donare il sangue. L’accesso al Centro trasfusionale potrà avvenire solo dopo prenotazione telefonica, dal lunedì al sabato (ore 8-12) al 0782 490229. Sarà effettuato un triage telefonico”.

“Voglio ringraziare tutti i donatori – conclude Ferrai – e anche chi vorrà avvicinarsi a questo grande gesto di solidarietà, perché ogni nuovo donatore è il benvenuto. Il sangue è prezioso, donarlo è un gesto di generosità”.

