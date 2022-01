Scrittore e viaggiatore olandese, noto per la capacità di raccontare le vite di personaggi fuori dal comune e i grandi protagonisti del mondo, Jan Brokken ha dato alle stampe un nuovo libro, L’anima delle città, dove si immerge nel cuore di dodici luoghi. Ne descrive dodici, da Amsterdam a San Pietroburgo, da Bergamo a Bologna e Cagliari, fino a Vilnius, attraverso gli artisti che le hanno scelte come casa.

Le città in questo modo si animano, cambiano volto, diventando volti. Amsterdam è stata scelta per Gustav Malher; c’è la Bologna di Giorgio Morandi che visitò in tutto solo sei città in tutta la vita. A Vilnius per le 476 sinagoghe e luoghi di culto ebraici, ad Aizpute a caccia del compositore Peteris Vasks. Bergamo è la patria di Gaetano Donizetti, Düsseldorf dell’artista Joseph Beuys, Parigi per Picasso e Cocteau, San Pietroburgo per il musicista Iosif Raiskin. Infine Cagliari, la città scoperta dalla mamma di Calvino, Eva Mameli.

