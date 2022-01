È sempre più vicina la convocazione in Nazionale della punta del Cagliari Joao Pedro. La possibilità che il mister Mancini chiami l’attaccante rossoblù per rafforzare il reparto avanzato dell’Italia in vista dello spareggio per la qualificazione ai Mondiali in Qatar è sempre più probabile. L’infortunio dello juventino Federico Chiesa (che dovrà operarsi ad un ginocchio) lascia un posto vuoto nell’attacco di una nazionale che dovrà necessariamente vincere i playoff che inizieranno a marzo contro la Macedonia del Nord.

’Italia incontrerà la Macedonia giovedì 24 marzo alle 20:45 e, in caso di vittoria, si giocherà la qualificazione con il vincitore tra Portogallo e Turchia.

Mancini deciderà il sostituto di Chiesa nel prossimo stage dell’Italia in programma a fine mese a Coverciano. È quasi certo che Joao Pedro sarà nella rosa di una trentina di calciatori che il ct e lo staff valuteranno nell’ottica spareggi. “Penso che verrà convocato per questo stage, sono molto felice che vestirà la maglia azzurra perché la merita”, ha detto il direttore sportivo del Cagliari, Stefano Capozucca, ai microfoni di Sport Mediaset alla vigilia della sfida di Coppa Italia persa di misura dai rossoblù contro il Sassuolo. Anche lo scorso novembre Capozucca lo definì “convocabile” Joao.

Dopo Jorginho, Toloi ed Emerson Palmieri il cagliaritano d’adozione Joao Pedro potrebbe essere il quarto oriundo di origine brasiliana a vestire la maglia azzurra.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it