La sensazione è che non ne usciremo. Dopo Delta, Delta Plus e Omicron pare sia arrivata in Italia anche la variante Omicron 2. E pare anche che allarmi gli epidemiologi. Si tratta di una sotto variante di Omicron identificata in quaranta paesi che si sta diffondendo soprattutto in Danimarca, dove è già presente in maniera massiccia (un contagio Covid su due). Le caratteristiche di BA.2 – questo è il nome tecnico della sotto variante – sono la sua non rilevabilità e un’alta contagiosità. Come riporta il Messaggero, ad affermare che la nuova variante è giunta anche in Italia è Carlo Federico Perno, responsabile di Microbiologia e diagnostica di immunologia della struttura della Santa Sede. Per ora Omicron 2 sarebbe ancora largamente minoritaria, ma i dati cambiano ormai molto rapidamente.

