La buona notizia è che il Cagliari di Mazzarri versione 2022 sembra un’altra squadra: ha mordente e carattere, nonostante le pesanti assenze. I rossoblù non perdono più. Ma questa partita contro la Fiorentina era da vincere.

In primis, perché la fortuna sembrava girare dalla giusta parte, dopo il rigore sbagliato da Biraghi. In secondo luogo, perché Joao Pedro, sempre lui, di testa aveva trovato il gol del vantaggio, lasciando perdipù la Fiorentina in dieci uomini per l’espulsione di Odriozola. E invece…

Invece è arrivato prima un rigore sbagliato da Joao Pedro, poi il gol del (fischiatissimo) ex Sottil a gelare le speranze dei rossoblù. L’attaccante italo-brasiliano, per soprammercato, viene ammonito – in una gara molto nervosa – e salterà la sfida con l’Atalanta.

Insomma, arriva un punto solo. Il Cagliari ora è a quota 17: un punto appena dalla salvezza. Ma oggi avrebbe potuto essere fuori dal pantano.

