“Una tristezza profonda vedere una delle più belle terrazze d’Italia, ridotta da anni in stato di abbandono e di degrado”. E’ la denuncia del militante ambientalista Valerio Piga (Difensori della natura), corredata dalle fotografie dell’abbandono in cui versa il monumento cagliaritano. “ Nessun controllo e nessuna manutenzione. Solo transenne, plexiglas pasticciati e sedute perimetrali spaccate abbandonate da mesi. Cosa aspetta il Comune di Cagliari per sistemare questo schifo. Mai vista un città lasciata così nel degrado”.

