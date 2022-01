Anche a Livorno l’auto si condivide in elettrico. La società cagliaritana Playcar sbarca anche a Livorno, dopo aver fatto partire il servizio virtuoso nel capoluogo sardo e aver raggiunto Mantova. Si parte con una piccola Ami della Citroen, il servizio che ha preso il via sabato 22 gennaio.

Il servizio Playcar si inserisce in un progetto comunale chiamato Modì (Mobilità Dolce e Integrata nell’Area vasta livornese) cofinanziato dal ministero dell’Ambiente e coordinato dalla Provincia.

Il car sharing èun servizio di autonoleggio a breve termine che consente di prenotare una vettura tramite app, direttamente dal proprio smartphone. In Italia la tendenza è iniziata nel 2001 a Milano per volere di Legambiente e si è poi sviluppata a grande velocità in moltissime altre città. Cagliari è stata tra le prime, grazie all’intuito dell’imprenditore Fabio Mereu, alla guida di Playcar. Car sharing è la condivisione estesa tra tantissime persone di una sola auto, o meglio di un parco auto. La vettura è sempre a disposizione e si può decidere di prenderla in qualsiasi momento della giornata per un breve o lungo lasso di tempo.

