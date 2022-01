Sono incessanti le voci di mercato per Nandez, il centrocampista uruguaiano in forza al Cagliari. Dopo lo stop della trattativa tra la società rossoblù e il Torino – smaltita l’idea Roma sul giocatore ora sembra essere in pole position la Juventus che, dopo l’ormai colpo in arrivo Vlahovic, vuole dare una sistemata anche al centro.

Al momento i bianconeri hanno fatto solo un sondaggio, ma dopo l’offerta da 75 milioni alla Fiorentina per Dusan potrebbero andare avanti, complici anche la probabile uscita di Bentancur (direzione Aston Villa), le voci su Arthur (su cui è forte l’interesse dell’Arsenal) e l’imminente esclusione di Ramsey dalla rosa juventina.

Come riporta tuttocagliari.it prima dell’affondo su Nandez bisognerà aspettare l’uscita di uno tra i centrocampisti della Continassa. Per ora c’è distanza tra l’offerta della Juve, che chiede un prestito secco, e la richiesta della società rossoblù che vorrebbe 2 milioni per il prestito e un riscatto obbligato fissato a 15 milioni.

Niente è ancora fatto, dunque, ma se dovesse arrivare la fumata bianca si saprà sicuramente entro le 20 di lunedì prossimo. (Michele Zorco)

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it