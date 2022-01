Cragno e Deiola sono guariti dal Covid. La conferma è arrivata nella serata di ieri, in seguito all’esito negativo del tampone molecolare.

Ora il portiere rossoblù potrà raggiungere il ritiro di Coverciano per lo stage della Nazionale azzura. Deiola, invece, sarà nuovamente a disposizione dello staff di Mazzarri, alla ripresa degli allenamenti in programma per questo pomeriggio.

Prima della gara con la Fiorentina, si erano negativizzati Lovato, Grassi, Aresti e Bellanova. Adesso il team del Cagliari aspetta i risultati dei tamponi di Lykogiannis e Cavuoti.

