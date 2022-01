Nella tarda serata lunedì un equipaggio della squadra volante è intervenuto in viale Bonaria a seguito della richiesta di un cittadino perché minacciato da due giovani.

L’intervento degli agenti ha permesso di accertare che l’uomo, 50enne cagliaritano, nonché proprietario di una moto parcheggiata sotto i portici dove ha sede un istituito di credito, quando si è recato per prendere la motocicletta ha notato un giovane straniero seduto sulla sua moto che accortosi della presenza del proprietario, con fare minaccioso gli chiedeva le chiavi. Al rifiuto, il giovane scendeva dalla motocicletta e con un atteggiamento aggressivo cercava di colpire con uno schiaffo il proprietario. Contemporaneamente si avvicinava anche un altro giovane, anche lui straniero, che gli urlava di consegnare le chiavi. L’uomo, impaurito è riuscito a scappare e chiamare la polizia.

Quando gli agenti si sono presentati dal proprietario che ha subito indicato i due giovani responsabili questi sono stati fermati ed identificati, un algerino ed un tunisino entrambi 19enni, che anche in presenza dei poliziotti hanno continuato a mostrare un atteggiamento poco collaborativo ed aggressivo.

Dopo essere stati condotti in Questura ed espletati gli accertamenti di rito,i due sono stati denunciati in stato di libertà per tentata rapina in concorso.

Qualche ora dopo un altro equipaggio è intervenuto in via Lunigiana, dove era stato segnalato un giovane che armeggiava tra le auto in sosta.

Quando l’equipaggio è transitato nella via ha notato un uomo corrispondente alla segnalazione che alla vista degli stessi ha accelerato il passo cercando di eludere il controllo. Dopo essere stato fermato, durante il controllo è stato trovato in possesso di due coltelli occultati nelle tasche del giubbotto mentre nelle borse di plastica che portava sono stati rinvenuti degli oggetti di cui non forniva una spiegazione circa il possesso.

Il controllo è stato esteso alle auto parcheggiate nella via Lunigiana e nella abdicante via Val d’Elsa dopo sono state trovate varie autovetture aperte e rovistate all’interno.

L’uomo, 32enne originario del Senegal, aveva prelevato dalle auto una valigetta 24ore, un pallone, una coperta e oggetti vari che sono stati riconosciuti dai proprietari delle auto “visitate”. In sede di denuncia tutti gli oggetti recuperati sono stati consegnati ai legittimi proprietari.

Lo straniero dopo gli accertamenti è stato indagato in stato di libertà per furto aggravato e continuato, porto di armi ed oggetti atti ad offendere e ricettazione.

