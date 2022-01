Si è costituita a Cagliari lo scorso dicembre l’Associazione “Tutrici e tutori volontari della Sardegna per minori stranieri non accompagnati (MSNA)”. Il sodalizio, che opera in ambito regionale, è stato costituito per creare una rete tra le tutrici ed i tutori di minori stranieri e di coadiuvare le Istituzioni e gli operatori di settore per migliorare la qualità dei servizi resi a favore dei MSNA. Secondo quanto disposto dalla vigente normativa, ha assunto la forma di una Organizzazione di Volontariato (OdV).

L’Associazione è nata dalla volontà di un gruppo di tutrici e tutori volontari che, forti delle esperienze maturate negli anni con le diverse tutele di minori, hanno deciso di dare vita a questo nuovo Ente del III settore a seguito dell’introduzione della figura del tutore volontario istituita dalla L. 47/2017 (Legge Zampa). Non persegue finalità di lucro ed intende promuovere la tutela dei diritti dei minori stranieri non accompagnati (MSNA) ed ex minori stranieri non accompagnati favorendone la crescita, l’autonomia e l’integrazione nel tessuto sociale sardo ed italiano. La neonata associazione sarda si colloca inoltre all’interno del network nazionale delle associazioni di pari obiettivo e aderisce alle iniziative formative e di sviluppo progetti di “Tutori in Rete”.

Il Consiglio Direttivo nel suo primo mandato, che resterà in carica fino al 31/12/2022, è composto da: Silvia Beatrix Adelmann, Pasquale Alfano, Carla Cancellieri, Daniela Campo, Adriana Cappai , Maria Nella Caredda, Roberto Copparoni, Annamaria D’Angelo , Maria Bernardetta Melis , Genet Woldu Keflay Al suo interno sono stati eletti Pasquale Alfano nella funzione di presidente, Adriana Cappai vicepresidente, Maria Bernardetta Melis tesoriere e Daniela Campo segretaria.

