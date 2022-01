Più di 3milioni di euro, oltre 300 operatori, 21 progetti e tre linee di intervento: sono questi i numeri per ripensare il turismo green in Sardegna.

Sostenibilità, collaborazione e governance sono le parole al centro del convegno regionale organizzato per domani, venerdì 28 gennaio sulla piattaforma zoom dalle 9,30 alle 13,30, da Sardegna Ricerche.

L’evento sarà l’occasione per fare il punto sui progetti finanziati – con risorse del POR FESR 2014-2020, Asse I – per creare reti d’impresa, migliorare la gestione territoriale e diversificare l’offerta per rendere l’isola sempre più competitiva, ma attenta all’ambiente.

L’investimento da 3.409.766 euro punta a promuovere la Sardegna dei parchi, della blue zone e degli angoli nascosti da scoprire in bicicletta. Perché oltre al mare cristallino, l’Isola ha un cielo stellato che fa sognare, siti archeologici sempre più a portata di click e una rete di musei capaci di raccontare storie di un passato importante.

