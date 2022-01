Il Green pass per chi ha fatto la terza dose avrà durata illimitata. Lo ha deciso il Governo, in attesa della decisione di Ema e Aifa sulla somministrazione della quarta dose.

Molte certificazioni verdi, infatti, inizieranno a scadere nelle prossime settimane, dato che la terza dose era stata autorizzata a partire da metà settembre. Per questo motivo, si è deciso di optare per una soluzione più pratica finché non arriverà il via libera alla quarta dose di vaccino anti-Covid.

