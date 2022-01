La Giunta regionale potrà sostituire gli amministratori straordinari in carica nominati dalla precedente Amministrazione. La Corte Costituzionale ha infatti preso atto della decisione del Consiglio dei Ministri che ha rinunciato al ricorso intentato contro la Giunta Regionale per illegittimità costituzionale, dell’articolo 1 della Legge Regionale recante disposizioni in materia di Enti Locali. Pertanto è venuto meno l’interesse da parte del Governo nazionale di coltivare il ricorso in quanto ad oggi, non esiste alcuna connessione causale tra la lesione dei principi costituzionali che si pensavano violati e la norma regionale stessa.

La norma riguarda appunto la possibilità da parte della Giunta Solinas di rimuovere i Commissari o meglio gli Amministratori Straordinari in carica e poterli così sostituire.

“Noi continuiamo a difendere la nostra autonomia e non intendiamo fare passi indietro su questo aspetto pur continuando ad essere rispettosi delle Istituzioni e del rapporto di leale collaborazione che abbiamo da parte nostra nei confronti dello Stato e del Governo, però intendiamo farlo in piedi, non certamente in ginocchio”, ha commentato l’assessore regionale degli Enti Locali, Quirico Sanna. “Finalmente – prosegue l’assessore Sanna – dopo continue impugnazioni c’è un ripensamento da parte del Governo che riconosce che non ci siano più i presupposti per l’impugnazione. A questo punto spero che sia l’inizio di un nuovo rapporto di leale collaborazione e con rispetto dell’Autonomia che ci è data dalla Statuto. Chiaramente adesso prenderemo le giuste misure per continuare sulla linea tracciata dalla Giunta Solinas. speriamo che ci sia anche un ripensamento sulla riforma degli Enti Locali per cui cerchiamo di tenere sempre saldo il contatto e le interlocuzioni che, nonostante le posizioni ancora negative, confidiamo nel dialogo e nel confronto per arrivare ad una soluzione positiva della questione relativa alla legge sugli Enti Locali”.

“Con la rinuncia da parte dell’esecutivo nazionale dell’impugnazione dell’articolo 1 della legge regionale recante disposizioni in materia di Enti Locali, si apre una nuova fase per il governo dei territori nella nostra isola”, afferma il consigliere regionale Fabio Usai. “La Giunta regionale – ha proseguito Usai – può finalmente procedere alla sostituzione degli Amministratori straordinari in carica nominati dalla precedente Amministrazione con altri che sappiano stimolare e indirizzare meglio l’azione degli enti intermedi, coerentemente con le crescenti necessità dei territori coinvolti e i bisogni delle relative popolazioni”. “In attesa del pronunciamento degli enti preposti sul futuro della legge di ricostituzione delle province, recentemente approvata dal Consiglio regionale, il nuovo Commissariamento è assolutamente necessario – chiarisce l’esponente politico – affinché gli enti coinvolti riacquistino funzionalità e corrispondenza rispetto alle esigenze provenienti dalle comunità, e siano adeguatamente preparati alla transizione verso i nuovi enti intermedi che ricalcheranno nella conformazione territoriale quelli aboliti con il referendum del 2012”, conclude Usai.

