Migliaia di sardi in attesa della dose booster del vaccino anti Covid 19 stanno ricevendo in questi giorni tramite sms l’avviso del Ministero della salute che segnala l’imminente scadenza, al 1° febbraio, della validità del proprio green pass con evidenziata la necessità della terza dose. Peccato che molti non riusciranno a completare in tempo il percorso vaccinale perché le prenotazioni vanno già oltre marzo e in alcune Asl in pieno aprile.

La questione, non di poco rilievo per tanti cittadini sardi – che tra qualche giorno si troveranno senza green pass – ,è al centro di una lettera di segnalazione e richiesta di chiarimenti inviata da Rossella Pinna, consigliera democratica, all’assessore regionale Nieddu, al DG della Sanità e all’URP del medesimo assessorato.

La Pinna chiede: “cosa devono fare i cittadini che hanno ricevuto l’avviso della scadenza del green pass e che sono mancanti della terza dose? Potranno continuare fino alla data prenotata a lavorare e vivere serenamente pur nella prudenza necessaria al momento pandemico che si protrae da due anni? In quale modo le autorità sanitarie regionali e locali hanno programmato di proseguire la campagna vaccinale delle terze dosi per garantire le legittime richieste dei possessori di green pass in scadenza? Hanno individuato soluzioni e percorsi differenziati e urgenti per quanti possono e devono fare il booster al fine di evitare che tali cittadini incolpevoli debbano scontare i ritardi nelle vaccinazioni?”.

