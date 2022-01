Dal primo febbraio il Super Green pass verrà rilasciato soltanto a chi ha concluso il ciclo vaccinale, ma migliaia di cittadini non hanno ancora effettuato la terza dose poiché le prenotazioni rimandano a marzo e aprile. Per questo, l’assessore regionale alla Sanità Mario Nieddu ha sottolineato di aver dato mandato “a tutti gli hub vaccinali di promuovere Open Day”, e cioè giornate di vaccinazione aperte, senza doversi prenotare.

Inoltre, sostiene Nieddu, “gli stessi hub stanno accettando anche senza prenotazione chi si presenta per ricevere la dose booster e intanto il Governo sta pensando di modificare la validità della certificazione”, proprio per dare una risposta a chi ancora non ha avuto modo di fare la dose booster.

