Ieri a San Sperate i carabinieri della stazione di Siliqua hanno denunciato per furto aggravato due algerini domiciliati presso il Cpa di Monastir, rispettivamente di 20 e 21 anni, disoccupati. I due giovani sono stati sorpresi nel supermercato Carrefour di San Sperate, sulla statale 130, mentre asportavano generi alimentari e capi di abbigliamento per un valore che si aggira attorno ai 100 euro.

Qualche ora dopo i carabinieri della stazione di Decimomannu hanno a loro volta denunciato per furto aggravato un altro algerino, questa volta di 33 anni, domiciliato pure lui presso il centro di accoglienza di Monastir. Questi era stato sorpreso all’interno del centro commerciale Conforama, situato sulla statale 131, mentre asportava generi alimentari per un valore commerciale di circa 50 euro. Anche in questo caso la refurtiva è stata recuperata e restituita ai gestori del punto vendita.

