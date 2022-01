Nella giornata di ieri, in via San Benedetto, a Cagliari, sono state avvistate delle scritte sul muro di un palazzo d’epoca. Probabilmente firmate da qualche writer di città. Subito i passanti hanno segnalato il fatto su un gruppo social molto seguito dai residenti cagliaritani.

“Deturpare in questo modo un palazzo di un certo pregio è grave e insopportabile. Ormai questi vandali, che non sanno andare oltre i tags insulsi, hanno ricoperto ogni cmq della città, non se ne può più”, scrive un utente del gruppo.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it