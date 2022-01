La direzione dell’Inps, sabato scorso, ha precisato che la pratica era ancora in lavorazione, e dopo una settimana non è ancora dato sapere. Il ripristino in via cautelativa della pensione a Graziano Mesina è ancora incerto.

Per questo le due avvocate dell’ex bandito sardo, Beatrice Goddi e Maria Luisa Venier, sono determinate a proseguire la battaglia legale, chiedendo anche gli arretrati non percepiti in un anno e sette mesi di latitanza.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it