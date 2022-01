Manca poco alla fine delle trattative invernali di calciomercato e per migliorare la rosa delle squadre. Il Cagliari è molto attivo. Christian Oliva ha rescisso il contratto con il Cagliari. L’avventura tra il giocatore e la compagine sarda non è andata come tutti speravano e, in mancanza di continuità, le due parti hanno raggiunto questo accordo.

L’uruguaiano avrebbe attirato le attenzioni di diversi tra cui l’Inter de Porto Alegre, società calcistica nella regione del Rio Grande do Sul, in Brasile.

Nahitan Nandez è stato offerto alla Roma, che sta ancora lavorando per ingaggiare un nuovo centrocampista se Amadou Diawara dovesse andare via, mentre perde quota la pista Juventus, che avrebbe individuato in Zakaria il rinforzo per il centrocampo.

Per sostituirlo il direttore sportivo dei sardi Capozucca starebbe pensando al profilo di Tolgay Arslan, centrocampista attualmente in forza all’Udinese.

In attacco l’idea Lapadula si fa sempre più lontana, con il giocatore probabilmente diretto verso il Venezia. Rimane vivo l’interesse per Ferguson e Mijajlovic ma, per il momento, la società sarebbe maggiormente intenzionata a concentrarsi sui giocatori già in squadra.

