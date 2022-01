La scoperta, fosse confermata, sarebbe sensazionale, e cambiare la storia di Sardegna come fece il ritrovamento dei giganti di Mont’e Prama.

Stando a quanto riporta un servizio dell’Unione Sarda in edicola oggi, a Monte Urpinu sarebbe nascosta una gigantesca reggia nuragica, perfino più grande di quella di Barumini. A sostenerlo, in un volume edito dall’Ilisso (“Il tempo dei nuraghi”) l’archeologo di vasta esperienza Giovanni Ugas, Nicola Dessì e Corrado Mascia, che al quotidiano di via Santa Gilla conferma: “Potrebbe trattarsi di un edificio maestoso, segno di una civiltà molto evoluta”.

Leggi le altere notizie su www.cagliaripad.it