Hanno fatto sesso a pagamento, dopo aver pattuito un compenso per la prestazione. Poi lei, che lo aveva filmato, gli ha estorto 10mila euro con la minaccia di rivelare tutto alla moglie. E’ successo nel 2018 a Iglesias: ora i carabinieri della locale Stazione hanno rintracciato e tratto in arresto la 23enne nigeriana residente in città, disoccupata con precedenti denunce a carico, su un ordine di esecuzione per la carcerazione, trasmesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari.

La giovane è stata rinchiusa a Uta dove dovrà scontare la pena di 5 anni di reclusione con l’accusa di estorsione. Lui è un cittadino cinese, e sotto ricatto aveva consegnato diecimila euro.

La sentenza definita è arrivata adesso, insieme all’ordine di carcerazione per espiazione della pena.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it