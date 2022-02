Lutto nel mondo del giornalismo italiano per la morte di Tito Stagno. Il cronista cagliaritano era passato alla storia del giornalismo per aver raccontato dagli schermi della Rai lo sbarco sulla Luna la sera del 20 luglio 1969. Ma è stato uno dei più importanti giornalisti italiani per la sua attività di inviato speciale della Rai e direttore della mitica Domenica Sportiva negli anni dal 1976 al 1995. Era nato a Cagliari il 4 gennaio 1930.

