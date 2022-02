Tre dosi di vaccino e green pass regolarmente attivato. Ma a Cagliari il certificato verde rilasciato all’estero non viene riconosciuto dalle Poste. Lo racconta Davide De Cesare, un lettore di Cagliaripad che vive in Inghilterra dove – racconta – ha fatto i tre vaccini ultimo dei quali booster il 16/12/2021. “Ho il green pass rilasciato da NHS organo sanitario inglese, valido a tutti gli effetti e non scaduto. Oggi mi sono recato presso un ufficio postale dell’hinterland Cagliaritano e con grande sorpresa non ho potuto fare nessuna operazione in quanto il sistema non riconosceva il green pass ne in formato elettronico né in formato cartaceo pertanto l’operatore come da disposizioni mi ha invitato a lasciare l’ufficio postale senza sapermi dire come si possa risolvere il problema non mio ma del loro sistema di lettura. Ora mi chiedo come devo fare per pagare scadenze e risolvere pratiche se non mi accettano e il sistema stesso di poste italiane se non presenti il green pass non si sblocca per le operazioni?”.

