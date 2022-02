Tre giovani cagliaritani sono stati identificati e sanzionati lo scorso fine settimana per aver lasciando una busta di carta con resti di cibo da asporto, una lattina e bicchieri di plastica nelle scalette di piazza San Sepolcro. Per due di loro, minorenni, le sanzioni sono state notificate alle famiglie. Nel corso del fine settimana sono stati eseguiti, nelle ore notturne, i consueti controlli sul corretto conferimento di rifiuti nel centro storico, in particolar modo nelle zone della movida. Agenti della Polizia locale in borghese hanno proceduto ad effettuare sopralluoghi nelle Piazze San Sepolcro, Savoia, Sant’Eulalia, Dettori, scalette Santa Teresa e zone limitrofe. Durante i controlli gli agenti hanno rilevato la presenza dei giovani che si sono allontanati dopo aver consumato bevande e cibo da asporto nelle scalette San Sepolcro. “Prosegue con la massima attenzione l’attività di monitoraggio nel centro storico – dichiara l’assessore all’Igiene del suolo Alessandro Guarracino – in modo particolare nei fine settimana: tolleranza zero con controlli serrati e sanzioni”.

