Si è spenta all’età di 90 anni, compiuti appena il novembre scorso, la storica attrice Monica Vitti. A darne l’annuncio è Walter Veltroni con un tweet: “Roberto Russo, il suo compagno di tutti questi anni, mi chiede di comunicare che Monica Vitti non c’è più. Lo faccio con dolore, affetto, rimpianto”.

La bella star del cinema italiano e internazionale, nata a Roma nel 1931, era stata colpita da una forma di Alzheimer che l’aveva indebolita. Forse anche per questo non era più comparsa sul grande schermo né in tv. La sua ultima apparizione, infatti, risale a diciannove anni fa.

L’attrice interprete di grandi classici cinematografici, era così innamorata della Sardegna che si fece costruire una villa futuristica, chiamata “La Cupola”, immersa nella macchia mediterranea che si affaccia sul Golfo dell’Asinara. Ben presto, divenne il suo nido d’amore e dell’allora compagno Michelangelo Antonioni, nella quale trascorse tante estati insieme al loro gruppo di amici.

La prima volta nell’Isola dell’attrice romana fu durante le riprese del film “Deserto Rosso”, dove conobbe il noto regista ferrarese poi futuro compagno e le coste del Nord Sardegna, di cui resterà sempre una grande affezionata.

