L’assessora regionale dell’Agricoltura, Gabriella Murgia, incontrerà domani, giovedì 3 febbraio, il nuovo presidente della cooperativa 3A di Arborea, Remigio Sequi, per fare il punto sulle difficoltà che sta attraversando il comparto del latte vaccino.

“Sarà il primo incontro con i nuovi vertici del Gruppo – spiega l’esponente della Giunta Solinas – e l’occasione per approfondire le criticità segnalate, anche recentemente, da tutti gli attori del comparto. A brevissimo sarà anche convocata una riunione allargata alle associazioni di categoria regionali e territoriali e agli amministratori del territorio per definire le migliori strategie da mettere in campo per il rilancio del settore”.

