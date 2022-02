Non si placa l’ondata di commozione per il tragico incidente di via Cadello dove ha perso la vita il piccolo Daniele Ulver. Da ieri nel luogo dell’incidente c’è una silenziosa e continua processione di cagliaritani che rendono omaggio al bimbo: chi lascia un fiore, un peluche o un giocattolo. “È un incidente che colpisce al cuore le cose che più amiamo, i bimbi e la promessa della vita – ha dichiarato il Vescovo di Cagliari Giuseppe Baturi -. Per questo affidiamo alla misericordia di Dio il piccolo Daniele”.

Il giorno dei funerali del piccolo (si attende il nulla osta del medico legale Roberto Demontis) sarà proclamato il lutto cittadino. “Siamo in contatto con la famiglia e stiamo solo aspettando che ci venga indicata la data dei funerali”, ha spiegato il sindaco Paolo Truzzu.

Intanto – mentre la Polizia Municipale prosegue gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente (c’è anche un testimone oculare che ha chiamato le forze dell’ordine per raccontare quanto ha visto) – l’attenzione è focalizzata sul problema della sicurezza sulle strade cagliaritane: al vaglio dell’amministrazione la realizzazione di strisce pedonali rialzate nelle strade più a rischio, dossi e postazioni di autovelox fisse per indurre gli automobilisti e i motociclisti cagliaritani a guidare con prudenza senza calcare troppo il pedale sull’acceleratore.

