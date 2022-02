“Il pronto soccorso del San Michele sta attraversando un momento particolarmente impegnativo per fronteggiare i tanti accessi. Stiamo registrando infatti un numero di accessi superiore al solito, circa 170 al giorno contro i normali 100”. La denuncia arriva da Agnese Foddis, direttrice generale dell’Arnas Brotzu.

“Il nostro personale sanitario sta compiendo uno sforzo eccezionale per poter fronteggiare questo periodo di grande lavoro. Siamo consapevoli – prosegue Foddis – che ci siano disagi e difficoltà per gli utenti che si rivolgono a noi, ma l’impegno di tutto il personale è rivolto a minimizzare questi disagi. Il nostro pronto soccorso, con il Policlinico, è l’unico presidio disponibile per i cittadini, dal momento che gli altri ospedali sono preposti ad accogliere i pazienti Covid”.

