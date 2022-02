“La piattaforma Suape della Regione si è arricchita di nuove funzionalità, che consentiranno la gestione per via telematica di tutto il ciclo autorizzativo relativo agli impianti da fonti di energia rinnovabili di competenza regionale, diventando Suapee”. Lo ha annunciato l’assessora regionale dell’Industria, Anita Pili, confermando l’estensione completa delle funzionalità della piattaforma.

“Con questo passaggio abbiamo compiuto un importante passo avanti nella digitalizzazione della pubblica amministrazione regionale – ha aggiunto l’assessora Pili –. Ora sarà possibile presentare e gestire le pratiche per le autorizzazioni uniche regionali attraverso il sistema Suapee, che si conferma uno dei più estesi e utilizzati nel settore autorizzativo a livello italiano. Si tratta di una nuova importante semplificazione per la presentazione e gestione delle pratiche, gestite dal competente servizio Energia ed Economia verde dell’assessorato regionale dell’Industria, in via telematica attraverso la piattaforma, con modalità ormai familiari sia ai professionisti che agli operatori degli enti terzi coinvolti nell’iter amministrativo”.

Il coordinamento Suapee garantisce la consueta assistenza informatica e amministrativa per supportare utenti e operatori. I webinar per professionisti e operatori degli enti terzi sono entrambi disponibili on line: http://eventipa.formez.it/node/344804 e http://eventipa.formez.it/node/344823.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it