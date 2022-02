Da oggi al e fino al 15 marzo anche in Sardegna per individuare un contagio di Covid sarà sufficiente un test antigenico positivo senza la conferma del tampone molecolare. La positività al test servirà anche per attivare le conseguenti disposizioni sull’obbligo di isolamento e quarantena disposte dai Servizi di Igiene e Sanità pubblica.

E’ quanto ha stabilito un’ordinanza firmata ieri a tarda sera dal presidente della Regione Christian Solinas che finalmente mette chiarezza sulle situazione dopo la confusione delle scorse settimane. In particolare, a creare scompiglio era stata una comunicazione della Asl secondo cui “il test antigenico positivo” non era sufficiente “a determinare un caso di Sars-Cov2 se non confermato dal molecolare”.

Ora invece la questione è stata definita: non servirà la conferma del tampone molecolare. Unica eccezione – stabilisce l’ordinanza – riguarda i pazienti ospedalizzati o che devono essere ricoverati: in questo caso è ancora necessaria la conferma con il molecolare.

L’ordinanza Solinas specifica che ai fini dell’accertamento della positività sono validi soltanto i test eseguiti dai soggetti autorizzati dalla Regione (dunque le farmacie convenzionate), ma ovviamente non i test antigenici autosomministrati.

“Al fine di assicurare la tempestiva presa in carico dei casi positivi – si legge nel documento – tutti i soggetti autorizzati all’esecuzione di test antigenici dovranno garantire l’inserimento dei dati nei sistemi informatici regionali già in uso e secondo le medesime modalità fino ad ora adottate, avendo cura di verificarne preventivamente l’identità personale”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it