“Apriamo al più presto in Parlamento il dibattito sulle priorità indicate dal presidente Mattarella, a partire da quelle che toccano la vita gli italiani. Acceleriamo le riforme che restituiscano dignità al lavoro, in termini di retribuzione giusta e di diritti, costruiamo prospettive per giovani e donne in termini di formazione, competenze e welfare, mettiamo in campo tutte le risorse istituzionali e civili perché la sicurezza sui luoghi di lavoro diventi una certezza, lavoriamo alla rinascita di interi pezzi di Paese come il sud e le isole”. Lo afferma la presidente della commissione Lavoro della Camera Romina Mura (PD) dopo che le capogruppo dem alla Camera e al Senato, Debora Serracchiani e Simona Malpezzi hanno inviato ai Presidenti delle Camere una lettera che propone una specifica sessione di dibattito parlamentare sul seguito da dare al discorso di ieri del presidente della Repubblica.

“Bene la proposta delle capogruppo PD in Parlamento, speriamo in un seguito costruttivo dagli altri gruppi”, conclude la parlamentare dem.

