Ieri sera a Cagliari i carabinieri della stazione di Stampace, al termine di alcuni accertamenti, hanno denunciato per violenza privata un 45enne di Sarroch, operaio con precedenti denunce a carico.

Gli operanti attorno alle ore 23,30 sono intervenuti in viale Trieste su indicazioni della centrale operativa del comando provinciale dei carabinieri, a seguito della disperata richiesta di soccorso da parte di una ragazza 18enne, studentessa, che aveva segnalato di essere stata importunata da un uomo che, avvicinatosi a lei a bordo di un’autovettura, con la scusa di offrirle un passaggio, era poi trasceso nell’atteggiamento. Al rifiuto della ragazza le aveva infatti afferrato un braccio per costringerla a salire in auto, salvo poi allontanarsi immediatamente alle urla della giovane.

Poco dopo, su indicazione della ragazza stessa che forniva anche il numero di targa del mezzo, l’uomo veniva fermato e accompagnato presso gli uffici della stazione di Stampace per i successivi adempimenti.

