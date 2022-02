Ieri a Cagliari, i carabinieri della stazione di Stampace, al termine di accertamenti e indagini, hanno denunciato per ricettazione un 22enne di Uta incensurato.

I militari operanti sono intervenuti in Piazza Matteotti, su disposizione della centrale operativa di via Nuoro, in seguito a una chiamata al 112 da parte di un cittadino che aveva segnalato la presenza in quell’area del proprio monopattino elettrico, localizzato tramite GPS. Il monopattino è risultato in effetti essere stato oggetto di furto in data 3 febbraio 2022.

In quel momento l’oggetto è stato trovato in possesso del giovane in questione ed è stato restituito al legittimo proprietario.

