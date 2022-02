Lo spot pubblicitario andato in onda durante il Festival di Sanremo, con una Elisabetta Canalis pronta a sponsorizzare la “sua” Liguria ha scatenato l’inferno, com’era prevedibile.

Tra le voci di dissenso, anche quella di Selvaggia Lucarelli che ha commentato sul suo profilo Twitter: “Scrittura Elisabetta Canalis che parla di ‘sua’ Liguria è una delle scelte più devastanti nella storia dell’adv. Potrebbe fare di peggio solo l’ente del turismo Sardegna se accompagnasse a immagini suggestive della Barbagia il the best of Fabrizio De André. Voto 0”.

Tra le due donne non scorre buonsangue, da quando, nel 2017, la showgirl sassaresse aveva accusato la giornalista del Fatto Quotidiano di aver hackerato la sua posta elettronica per rubare delle foto di una festa privata che la ritraevano insieme a George Clooney per darle poi ad Alfonso Signorini.

“Da oggi potete pagare un hacker ed entrare nella mail di chi volete. Tanto in Italia è perfettamente legale”, aveva scritto Canalis in un tweet. “Io non sono mai entrata nella casella postale di nessuno e lo dicono anche i giudici”. Giudici che infatti hanno assolto Lucarelli e i colleghi Guia Soncini e Gianluca Neri perché il fatto non sussiste.

