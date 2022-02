In data 18 gennaio 2022, alle ore 21,50 circa, è stato perpetrato un furto aggravato ai danni di una gioielleria del centro di Cagliari, dove, dopo essere stata danneggiata un’anta di una vetrina esterna, sono stati asportati monili e preziosi in argento per un valore complessivo di 8mila euro.

Gli autori del furto operavano indisturbati e in un orario non particolarmente tardo. Nessun cittadino ha assistito al fatto e ha potuto dare indicazioni utili alle indagini.

La gioielleria era priva di impianto di videosorveglianza e l’antifurto antiintrusione collegato ad un istituto di vigilanza, per un mero malfunzionamento, non si è azionato.

Le indagini, in assenza di ulteriori spunti, si sono concentrate nell’acquisizione delle immagini di numerosi impianti di videosorveglianza della zona. La visione degli stessi ha permesso di ricostruire il tragitto di fuga dell’autore del furto e di identificare un cagliaritano di 48 anni, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, in particolare furti, ricettazione, riciclaggio.

Salva la presunzione di non colpevolezza l’uomo è stato indagato in stato di libertà e segnalato alla Procura della Repubblica.

