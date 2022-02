È stata avviata la causa di beatificazione del sacerdote gesuita padre Giovanni Puggioni. Su richiesta ufficiale fatta lo scorso 11 dicembre dalla “Associazione Amici di p. Puggioni SJ”, l’arcivescovo di Cagliari, Mons. Giuseppe Baturi, ha infatti nominato il postulatore della causa il sig. Agostino Ruzzu, “ritenendo opportuno dare l’avvio alla causa diocesana di beatificazione e canonizzazione del servo di Dio p. Giovanni Puggioni (SJ)”.

Figura molto conosciuta in tutta l’isola e soprattutto a Cagliari, dove nella chiesa di San Michele di via Ospedale ha accompagnato e seguito migliaia di giovani del Movimento Mariano, padre Giovanni Puggioni – nato nel 1922 a Borore, in provincia di Nuoro, e deceduto il 18 febbraio 2009 – ha fondato la prima associazione sarda di volontariato internazionale, “Operazione Africa onlus”, nata dalla sua dedizione straordinaria verso i lebbrosi, soprattutto quelli di Mosango, nella Repubblica Democratica del Congo. Oltre ad Operazione Africa, nei suoi 60 anni di servizio nella Compagnia di Gesù, Padre Giovanni ha legato il suo nome anche alla Lega Missionaria Studenti.

Il centenario della nascita la figura del sacerdote sarà ricordato con un convegno in programma nel mese di giugno.

La notizia dell’avvio della causa diocesana è stata accolta con gioia dalla comunità dei Padri Gesuiti di Cagliari perché si aggiunge a quella della beatificazione del gesuita di Oliena Giovanni Antonio Solinas, morto martire nel 1683 in Paraguay.

