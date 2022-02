Il Cagliari risorge a Bergamo, guadagna tre punti contro l’Atalanta, seppure in formazione rimaneggiata, e vola (temporaneamente) al quarto posto, portandosi fuori dalla zona salvezza.

Mazzarri compie un capolavoro. A corto di attaccanti (Keita Balde in Coppa d’Africa, Joao Pedro squalificato, problema muscolare per Pavoletti) si affida al solo Pereiro là davanti, mettendo in campo una squadra compatta e guardinga.

Ed è proprio l’uruguagio a sbloccare il risultato e poco dopo a provocare l’espulsione di Musso. Gasperini inserisce forze fresche per cercare di riacciuffarla, dentro Boga e Zapata e così seppure in dieci la Dea reagisce: Palomino di testa trova l’1-1. Ma il pari dura poco: raddoppia il solito Pereiro, che ormai sembra esploso definitivamente.

Finisce così, 1-2, con i rossoblù che finalmente possono guardare con speranza al prosieguo del campionato.

