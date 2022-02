Sardegna Ricerche finanzia e promuove con 3,4 milioni un turismo sostenibile, che cura il territorio e racconta un’Isola fatta non solo di mare, ma di silenzi, lentezza, parchi, siti archeologici e posti dove la gente vive sino a cento anni.

L’obiettivo del bando – con risorse del Por Fesr 2014-2020, Asse I – è quello di unire le forze in reti d’impresa in grado di attirare turismo eco-sostenibile. Puntando su aspetti in qualche modo unici. Il progetto si chiama “Rete Sardinia long stay” – consumare esperienze con lentezza. Vuole convincere il turista a trasformarsi per un breve periodo della sua vita in “temporary citizen”, cittadino a tempo, integrato con la comunità. Il progetto prevede il coinvolgimento dei più importanti operatori economici e turistici che valorizzi soprattutto attrazioni culturali e ambientali non per forza estive.

C’è poi il progetto di “Sardinia ride, riciclovia dei giganti”, che intende sviluppare un doppio anello da 600 km che tocchi tutti i capoluoghi di provincia passando per i principali siti culturali presenti in Sardegna, (tra cui Barumini, Cabras e Nora), le panoramiche Bosa-Alghero, e la 125 tratto Genna Silana, Orgosolo e Mamoiada.

“O.blu.zo”, Ogliastra blue zone invece vuole scoprire il mistero della lunga vita e dei centenari. Come? Con un’esperienza totalizzante e personalizzata – questa la scheda del progetto – che colpisca tutti i sensi e crei connessioni fisiche, emotive, spirituali, sociali e intellettuali.

